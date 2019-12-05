網路上團「WeCare高雄」將在12月21日舉辦罷免韓國瑜大遊行，民進黨也傾全力支援，立委參選人劉世芳也上「館長」陳之漢節目，並拿出邀請函邀館長參加，事後館長看完信件內容，要他去當「我錯了大隊長」，暴怒開直播痛罵民進黨，講到激動處更一度飆罵五字經，怒轟民進黨根本羞辱人。

劉世芳受「WeCare高雄」召集人尹立所託，傳遞邀請信函給館長，未料竟是要館長當「我錯了大隊長」，下去高雄代表人民承認投給韓國瑜是錯誤，氣得館長開直播痛罵。館長問說「意思就是，他下去遊行，是不是要背個招牌負荊請罪，請大家毒打他」。

館長表示，自己為了彌補去年支持韓國瑜的錯誤，花了一整年努力，還丟掉許多生意，還被藍營支持者跟五毛痛罵，他問民進黨「自己損失了這麼多，你損失了什麼」，館長說國民黨攻擊他就算了，民進黨這封信根本在揶揄他。

館長表示，許多藝人為了賺人民幣，站在大陸那邊，這些人完全不敢說真話，民進黨也不敢說什麼。館長說，要站在強大的人身邊非常輕鬆，還有很多好處可以拿，自己站在弱小一邊，拿不到好處還賠了一堆東西，他大可以學這些藝人閉嘴，就可以賺進大把鈔票，結果民進黨叫他下高雄認錯，當認錯大隊長給人糟蹋。館長怒問民進黨「你們有認錯過嗎」、「我做了這麼多為什麼還要下去當這個機X大隊長」。

館粉也相當不捨，痛批：「民進黨還真以為自己做很好？」、「藍綠一個樣」、「民進黨只想利用館長啦」、「明年休想我投民進黨」，PTT網友也笑：「筋肉超人被民進黨當狗叫」、「先有呂孫綾，現在又有劉世芳」、「民進黨真的從不缺豬隊友」、「我怎麼沒看民進黨認錯過」、「綠營真的嫌票太多耶」。

(中時電子報)