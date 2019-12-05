大陸國產航母002和英國航母「伊莉莎白女王」級都是新一代航母，噸位比較接近，戰力孰強孰弱，是許多軍事論壇津津樂道的話題。若從性能到技術先進性來看，大陸國產航母和英國女王級相比，戰機出動率仍有1.5至2倍的差距，加上女王級航母的電力綜合動力系統在自動化和拆卸維護上有更大的優勢，整體維護費用與人力成本都要較大陸國產航母低了許多。

據《新浪軍事》分析認為，艦載機的搭載運作能力無疑是判斷航母作戰能力的最重要指標之一。而艦載機的搭載運作能力往往涉及到甲板設計、機庫設計、結構空間合理性、設施自動化等等，能搭載更多、更快釋放回收艦載機，顯然最能代表一艘航母的性能和技術先進性。

分析指出，大陸首艘國產航母是基於前蘇聯「載機巡洋艦」設計的遼寧艦所建造，滑躍甲板對上述指標顯然都有較大的影響。雖然對內部空間進行優化，以及艦島外形的縮小和甲板空間充分利用，國產002航母對固定翼艦載機搭載能力相較遼寧艦有50%的提升，總數可達36架，再加上12架艦載直升機，002航母預計最多可攜帶50架各種型號的艦載戰鬥機和艦載直升機。

文章分析認為，參考002航母擁有12至14個起飛位，以及同級滑躍式航母相較彈射航母只有80%的艦載機出動率，能得出002航母只需20至30分鐘就可以釋放12至14架艦載機，1個半小時就能釋放全部36架殲15，並預計能在24小時內至少重複4遍「釋放-回收-裝載-出動」流程，這種出動效率就未脫離蘇式「載機巡洋艦」設計的國產002航母而言，其實已經算相當不錯。

但是，儘管如此，對比同時代服役的女王級航母，002航母在艦載機搭載和運作能力，以及動力系統、可維護性和技術先進性上，差距仍然相當可觀，甚至可以說是兩個時代的航空母艦。

分析指出，首先，在艦載機搭載能力上，女王級航母雖然長度較短，但是在甲板空間和內部容積上有明顯優勢。其甲板上擁有包括1個起飛位在內的46個停機位，是002航母的4倍。甲板下機庫能存放24至26架F-35B，總戰機攜帶量是002的兩倍，而且在攜帶70餘架F-35B時，機庫顯然還有餘裕。

同時女王級擁有兩個艦島可以分別處理艦載機的釋放和回收，因此保守估計女王級航母的艦載機整體運作能力至少也是002航母1.5倍至2倍，甚至接近美國海軍的尼米茲級航母。此外，由於女王級航母的電力綜合動力系統在自動化和拆卸維護上有著較大優勢，雖然002航母造價較低，但其後續的全壽命費用以及比人力資源成本，不見得會比女王級航母便宜。

雖然有人認為002航母搭載的預警機與反潛直升機，不見得綜合戰力就會比女王 級低。但必須提及，F-35系列戰機當今世界唯一具備戰區態勢感知、數據整合、情報通信、彈道導彈偵測攔截的多用途戰機，其做為空中預警機的能力甚至可以部分媲美E-2D預警機，何況其F-35B數量高達60餘架。若對比002航母的36架殲-15，無論是數量還是戰機代差，差距仍然巨大。

分析最後說，唯一的現實是英國目前財力有限，恐怕要在甲板上擺滿F-35B都會有困難，因此，雖然女王級是同級別中新時代最強航母，但要完全發揮戰力仍待許多其他條件配合。

(中時電子報)