拚連任的總統蔡英文傳出請出民進黨智庫新境界文教基金會執行長邱義仁重掌兵符，鎖定擊潰國民黨總統參選人韓國瑜的庶民形象。但前民進黨立委沈富雄表示，邱義仁現在出來得太慢，對選情不再加分了。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中指出，邱義仁現在出來，大家把他的作用誇大。他主打割喉戰，民進黨走到今天，不需要割喉了，也不需要去打韓國瑜的非庶民形象。因為韓國瑜把自己搞砸了，大家都曉得他不是庶民。因此沈富雄認為邱義仁出來得太慢，何況現在出來，邱義仁也派不上用場，大家不要害怕，邱義仁也不過如此，對選情不再加分了。

沈富雄表示，因為民進黨選情已經很好，蔡英文能拿到的票，已經差不多達到她可能達到的最頂點了。現在蔡英文也去拜託桃園市長鄭文燦出來做總督導，鄭文燦有需要出來做總督導嗎？他認為不需要。選舉就是辦桌，大家一起來，人人有份，若是你把他晾在一邊，好看嗎？所以沈富雄認為邱義仁不重要了，選情就是這樣，已經剩下垃圾時間。

(中時電子報)