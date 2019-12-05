英國首相強生今天表示，英國決定是否要讓中國華為技術公司參與5G無線網路的建設時，確保國家安全和與美國的情報關係是必須考量的重要因素。

美國聲稱華為與中國政府關係密切，所提供的設備可能用於為北京蒐集情報，一直施壓英國等歐洲國家，禁止華為參與建設5G網路。

英國一再延後就此事作最後決定，據料在12月12日的大選前還不會有決定。強生（Boris Johnson）的保守黨希望贏得這次大選，繼續執政。

北大西洋公約組織（NATO）剛結束在倫敦北方瓦特福市（Watford）舉行的高峰會，美國總統川普也出席會議。強生在會後告訴記者：「有關華為和5G的問題，我不希望我國對海外來的投資抱持不必要敵對態度。」

但他又說：「另一方面，我們不能損害我們的重大國家安全利益，也不能損害我們與五眼聯盟（Five Eyes）安全夥伴國家合作的能力。」五眼聯盟成員包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

強生指出：「這將是影響我們有關華為決定的重要標準。」

他又說：「我們將會作出決定，我們作決定時最重要的是保護我們重要的國家基礎設施，同時保護我們五眼聯盟夥伴的關係。」

由於中國企業在德國的一些併購案引發關切，德國上週表示，計畫對非歐洲聯盟國家企業併購德國高科技公司採取更嚴格規定。

北約各國領袖在這次高峰會同意，將確保「我們通訊的安全，包括5G網路」。

(中央社)