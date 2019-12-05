世界油價今天大漲超過2美元，主因石油輸出國家組織（OPEC）和結盟的產油國料將延長產量限制，加以新公布的數據顯示美國原油庫存降幅大於預期。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲2.33美元，收在每桶58.43美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲2.18美元，收在63美元。

(中央社)