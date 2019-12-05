美國總統川普今天批評加拿大總理杜魯道是「雙面人」，顯然是因為杜魯道與出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會的其他領袖聊天時，被記者拍到他拿川普的記者會開玩笑。

北約組織高峰會在倫敦北方的瓦特福市（Wetford）舉行，與會領袖昨天在倫敦的白金漢宮獲晚宴招待時，有電視台拍到杜魯道（Justin Trudeau）與其他領袖聊天內容，他形容美國官員對川普在稍早記者會中的表現大感意外。

當時和杜魯道聊天的包括英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）等，過程被攝影記者拍了下來，片斷內容可以聽得出來。

影片中可以聽到強生問馬克宏：「那就是你遲到的原因嗎？」

杜魯道插話說道：「那場記者會大概有40分鐘。沒錯，40分鐘。」

杜魯道描述川普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑著說：「我看見他團隊成員的下巴都快掉下來了。」

記者今天問川普是否聽說了杜魯道有關他的談話，川普說：「他是個雙面人。」

他暗示，因為自己曾質疑加拿大未能把國防經費增加到占國內生產毛額的2%，因此杜魯道對他感到不滿。

川普後來似乎想淡化自己對杜魯道的說法。他和部分北約盟國領袖共進午餐後，被記者錄到他說：「我說那傢伙是雙面人有點好笑。」

杜魯道在稍後的記者會也淡化這次事件，表示他和川普曾有很好的會談。他並解釋，他所以會說驚訝得下巴掉下來，是指川普宣布下次七大工業國集團（G7）峰會將在美國總統度假地點大衛營（Camp David）舉行。

(中央社)