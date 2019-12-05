台北市議員徐巧芯上節目《新聞面對面》。(圖/翻攝自YouTube)

國民黨不分區立委名單引砲轟，黨主席吳敦義首當其衝，面臨空前政治危機。名列第4名的陸軍前副司令吳斯懷飽受爭議，台北市議員徐巧芯直言，吳將讓國民黨立委掉5%左右，這也正是當初那麼多同志去靜坐抗議的原因。當前挽救之道，吳必須「白紙黑字」立下日後進立法院「不會做哪些事」，否則總統與立委選情都要承受這苦果。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》表示，當初名單公布後，之所以會有那麼多黨內同志去靜坐抗議，主要考量除了它可能影響到2020總統大選，更可能影響到區域立委。確實之後經過檢證，他不諱言，吳斯懷讓國民黨立委掉了5%左右。

徐巧芯直言，吳斯懷對國民黨選情的影響無疑是「雪上加霜」，對於他們這些國民黨人而言，既然木已成舟，剩下唯一能做的就是思考「那還能做什麼？」因為這並不是他個人或在座的前立委孫大千，甚至是身為國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜所能插手的，這就是一份黨中央下來的名單，他們都無能為力。

徐巧芯認為當前唯一能做的，就是吳斯懷必須親自出面說清楚，向各界承諾日後他進入立法院，無論參與任何國防事務，他絕對不可能去做哪些事？只會口說「忠黨愛國」，那是沒有用的！因為吳對話的對象，是本來就已經對你不信任的人，所以必須很具體的承諾「不會做哪些事」，甚至必須「白紙黑字」寫下。至於民眾買不買單？他相信會有部分願意，但若不願，那很抱歉這就是「民意」。

(中時電子報)