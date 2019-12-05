網友留言。（摘自批踢踢網頁）

外傳2020大選後，國民黨內將逼宮黨主席吳敦義。此議題也在網路上發酵，許多網友就詢問，國民黨內誰最有可能成為下任主席，是國民黨台南市議員謝龍介，還是中央委員連勝文？有網友回應，藍營選後共主的最大公約數是前新北市長朱立倫，不過朱要小心一個人，那個人就是國民黨副主席郝龍斌。

網友xeloss於批踢踢發文表示，大選後共主的最大公約數是朱立倫。侯的新北市長還是朱背書的，但侯很有可能是日後的國民黨內閣的閣揆或副閣揆，不過前提是2024朱要能選贏總統。國民黨中生代在馬執政幾乎都被卡死了，朱只要不被打死，他怎樣都是收拾殘局的最佳高層，何況朱還沒放棄總統夢。

但該網友也警告，不過朱要小心一個人，郝大兵。這個人日後可能會是黨內鬥爭清理戰場後的尾刀俠，年紀稍長於朱，但很懂得當政治老二，就是沒啥領袖魅力。

而郝龍斌近來的表現，港媒《中評網》也注意到，該媒體表示，國民黨2020大選，不論國民黨總統候選人韓國瑜是否當選，檯面下爭奪黨主席之位已是水深火熱。身為副主席的郝龍斌也有所準備，面對韓家軍的謝龍介，還有朱立倫，郝龍斌也開始行動，先從公投法修正，開始起跑。

(中時電子報)