安妮公主與川普

北約在倫敦舉行兩天峰會，由於英、加、法領袖對美國總統川普冷嘲熱諷，熱鬧非常，宛如實境秀，已成為熱門話題。不過，這次英國是地主國，向來端莊穩重的安妮公主，竟然不顧外交禮儀，無視女王示意，要她向川普打招呼，還在鏡頭前聳了肩，頓時成為網路熱搜的對象。

(中時電子報)