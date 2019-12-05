竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 08:072019/12/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北約70周年峰會在倫敦舉行，白金漢宮在會前舉行了歡迎晚宴，英國安妮公主（左）3日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，中），還有英國首相強森（Boris Johnson）聊得起勁。（達志圖庫/TGP） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 安妮公主與川普 北約在倫敦舉行兩天峰會，由於英、加、法領袖對美國總統川普冷嘲熱諷，熱鬧非常，宛如實境秀，已成為熱門話題。不過，這次英國是地主國，向來端莊穩重的安妮公主，竟然不顧外交禮儀，無視女王示意，要她向川普打招呼，還在鏡頭前聳了肩，頓時成為網路熱搜的對象。 (中時電子報) #英國王室 #女王 #川普 #安妮公主 #北約 #峰會 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》太隨便！川普任性 英女王超無奈 11:072018/07/14 國際 女王親指導 凱特展開準皇后特訓 02:302019/04/13 國際 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 國際 攜兒遠離王室 梅根不和女王過耶誕 12:582019/11/14 國際 煩惱一堆還被病逝 女王現身破謠傳 09:592019/12/03 國際 國際熱門新聞 前AIT主席：陸已朝非和平統一方向思考 美需準備 - 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 - 名流 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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