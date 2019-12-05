2020大選倒數，最新民調顯示，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜的差距，已經持續拉大至34個百分點。由於韓國瑜先前呼籲支持者接到民調電話要回答「唯一支持蔡英文」，因此民調真實性仍備受討論。台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，韓出招戳破靜態民調的假面，選戰的主動權重回韓手上，蔡英文只能被動接招，未來誰握有話語權就是最終贏家。

綠黨昨公布最新民調，蔡英文支持度為52.1%、領先韓國瑜的17.9%、及宋楚瑜的9.5%，蔡韓民調差距持續拉大至34個百分點。總統看好度民調部分，蔡英文支持度為64.1%，領先韓國瑜16.4%及宋楚瑜的2.3%，蔡英文領先韓國瑜47個百分點。據《中評社》報導，在韓國瑜封殺靜態民調後，蔡英文勢必得花更大力氣動員民眾參與造勢活動，但要追趕難度高。謝明輝說韓國瑜將複製去年三山大造勢的成功經驗，在選前一舉攻頂，重演逆轉勝戲碼。

隨著大選將近，各家民調紛紛出爐，韓國瑜仍落後蔡英文，不過韓競總發言人葉元之日前表示，韓國瑜已呼籲支持者接到民調就回答「唯一支持蔡英文」，現在民調已經不具參考價值，況且之前的民調早已失真，大家不須執著冷冰冰的數字，該關心的是熱呼呼的民心。謝明輝也認為，韓國瑜有超越傳統政治人物的動員力，以及強大的影響力，可以改變他人，翻轉長期以來南部深綠的地盤，他認為一旦發揮綜效，對後續選情造成的擴散力將不容小覷。

謝明輝也表示，靜態民調已失效，選戰的主動權重回韓國瑜手上，蔡英文只能被動接招，未來誰握有話語權，就是最後贏家。

(中時電子報)