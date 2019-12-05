某國立大學的韓國籍朴姓助理教授，性騷擾2名女學生，並已經遭大學解聘，被害女學生向台北地方法院民事庭起訴，請求向朴損害賠償各100萬元，北院審理後，朴全無悔意，造成被害女生重大精神上的痛苦，判決朴分別賠償2名被害女生各50萬及30萬元；全案可上訴。

朴姓助理教授是在2017年6月，在PTT、臉書被學生公開發文指控是狼師，並經立委揭露，檢方依法調查，發現朴在研究室內觸摸2位女學生的鎖骨處長達10秒，以及臀部等身體隱私部位，朴否認犯行，並指女學生誣告。

北院根據政大性平會調查報告，發現除了提告的2位女學生，另有13名不同系所學生13人也都慘遭狼爪。北院刑事庭在去年12月26日依朴對2女的8次性騷擾犯行，各判刑3個月，合併應執行1年2月。

被害女生向北院起訴朴，請求損害賠償。北院審理後，認定朴利用教師身分的不對等地位，對女學生的犯行是侵犯受害人私密身體部位的重大情節，受害人當時只是學生，精神上感受的難堪及痛苦不可言喻。

法院並認為，案件在調查及偵審過程中，朴姓助理教授多次陳述不實，而且揚言他在韓國是知名小說家及電視編劇，將來要製作連續劇及電影來公開發表受害人誣告的不實情節，全無任何悔意，因此審酌後，判決朴賠償2名被害人各50萬及30萬元。

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(中時電子報)