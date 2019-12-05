卡神楊蕙如的網軍案鬧得沸沸揚揚，各地藍軍紛紛出籠，棒打民進黨，要為國民黨近來受的委屈出一口氣，親民黨立委候選人李正皓表示，國民黨完全進入選舉模式，從上到下都動起來，做得非常好；但他不禁想問一句：韓國瑜人呢？

李正皓在政論節目中表示，國民黨現在完全進入戰鬥狀態，從上到下，議員、立委傾巢而出，要選舉的、不用選舉的通通出擊，飛日本賭謝長廷、扛棺材衝外交部，連人在電梯裡都在做直播！副總統候選人張善政還跑到謝長廷的臉書下面跟謝長廷開戰！其中有些人還沒有要選立委，竟然都拚成這個樣子！

現在國民黨每個都拚命撿槍，要砲打民進黨，但李正皓注意到一件事：「韓國瑜人呢？」他竟然跟網紅廚師「ㄚ樺媽媽」到嘉義去炒菜！晚上還在台東直播泡溫泉？完全沒有進入狀況！這讓李正皓傻眼到不行，在國民黨最需要開槍、開火的時候，他竟然「在戰場後方爽？」當小兵在前方衝鋒陷陣時，大將居然在後面安逸，選舉是要母雞帶小雞的！這樣的行為也是韓國瑜現在跛腳的主要原因。

而實際上韓國瑜在臉書上已經有五篇發言指責卡神網軍案，並且開直播在網路上呼籲民進黨政府應講清楚，並非李正皓所言全無作為。

(中時電子報)