可能將在12月21日在高雄舉辦的 挺韓大遊行。(圖/截自韓粉臉書社團)

國民黨總統參選人韓國瑜請假高雄市長投入總統大選，民進黨在高雄加強罷韓宣傳，12月21日將上街遊行，預告將有10萬人參與。傳韓營也考慮同天正面對決，在「北高雄凹仔底公園」集結抗衡。一派韓粉熱血沸騰準備出征，一派韓粉卻認為不該將自家戰力曝在陽光下、該保留實力到明年投票日，雙方大爆內鬨。

據邱姓韓粉11月28日在自己臉書PO出的宣傳大圖，預計將在12月21 日（六）舉辦「高雄挺韓大遊行」，並將在下午1點11分出發。遊行路線：博愛二路￫明誠二路￫自由二路￫自由三路￫微笑公園，總長約3公里。該韓粉更大聲疾呼，「這是一場攸關中華民國生死存亡的保衛戰，請大家踴躍參加」，「中華民國在等一個良心」。

消息傳遍各大挺韓社團，不少韓粉激動表示：「1221高雄見，唯一支持韓國瑜！」「12／21（六）庶民們20萬人頭戴國旗帽、手拿小國旗準備出征！」「大家辛苦了。加油」、「12／21庶民團結支持韓國瑜&捍衛中華民國！1／11滅東廠，下架貪腐詐騙集團民進黨」、「競選辦公室及幕僚上電視均有提及此事，真正韓家軍請服從命令，12／21日高雄見」。

卻也有許多韓粉不以為然道：「別上當，在家看片，穩住那一票，2020 0111，投下去，等天明，青天白日現」、「庶民小心！不要被1450帶風向了！」「1450，已動手，母蛆等起動戒嚴，韓粉，在家等2020,0111投下那一票，0112，青天白日現」。決定「出征」的韓粉則怒嗆淡定韓粉：「為什麼要在家看片？這一場就是要展現真正的民調，我們反而一定要去，嚇死假民調高達87％的人，你別亂帶風向」、「你是要看哪一齣片啊？」

(中時電子報)