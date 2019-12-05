今、明兩天厚實雲層籠罩，全台降雨機率高，尤其北部、東北部雨勢明顯、持續，有局部大雨或豪雨。明天晚上開始，新一波大陸冷氣團南下，明天深夜至周一清晨溫度將再次溜滑梯，台南以北低溫12、13度。氣象專家吳德榮提醒，空曠平地因輻射冷卻，氣溫將下探10、11度。

氣象局指出，今明兩天全台夜晚清晨低溫14~18度，中部以北及東北部白天高溫約18~20度，其他地區21~23度，濕涼有雨。

氣象局說，明天晚間又一波大陸冷氣團南下，明天深夜到周一清晨都很冷。特別是周六、日，台南以北清晨下探13、12度，空曠低區更低，其他地區低溫約14~17度。

吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」也指出，周六乾冷空氣南下，空曠平地因輻射冷卻，最低氣溫將降至10、11度，要注意保暖。周日到下周一清晨氣溫仍很低。直到周二氣溫明顯回升、日夜溫差大。但下周二晚起另一東北季風影響，北部、東北部又要變天。

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(中時電子報)