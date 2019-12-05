高雄市一名女子將她的愛車併排違停而遭到民眾檢舉，該女收到罰單後心有不甘， 向高雄市交通事件裁決中心提出申訴，原先是「併排臨時停車」處600元罰緩，經過員警重新審查後，則被更改為「併排停車」被處以2400元罰緩，罰單上少了兩個字被罰的金額卻多了好幾倍。

今年8月上旬，該名女子開車行經三民區河堤路時停下，眼看旁邊有停車格，但疑似想省下停車費，便將車子併排停在空車格前兩部車外，因而遭到民眾錄影檢舉，並收到需繳交600元罰緩的「併排臨時停車」罰單，該女認為她人在車上、引擎有發動並不構成違規停車，因而提出申訴。

三民二分局交通組長劉易鑫表示，人有無在車上、引擎是否有發動跟違規停車並無關係，違停已經數實，他們針對的是停車的時間的長短，經過警方重新檢視照片發現女子停車時間為14時49分到53分，已經超過3分鐘臨停的分界，便將罰單更改為「併排停車」罰緩2400元。

(中時電子報)