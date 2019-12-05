北大西洋公約組織領導人會議4日在倫敦閉幕，發表聯合聲明稱，北約認識到，「中國日益增長的影響力及其國際政策帶來了我們作為一個聯盟需要共同應對的機遇和挑戰」。中共黨媒《環球時報》5日社評指出，意識形態不是萬能膠，沒有真實、強大的共同利益，北約就註定精神不起來。如果想用大陸議題作為北約生存下去的呼吸機，將是嚴重的錯誤。北約不能諱疾忌醫，更不能病急亂投醫。

報導說，這次北約峰會第一次將大陸列為單獨話題，大陸進入聯合聲明也是北約峰會的第一次。聯合聲明有一句對5G的表述說，「北約和盟國在各自的職權範圍內致力於確保我們的通信（包括5G）的安全性，都認為需要依靠安全且適應力強的系統。」它沒有點華為，而且這一表述也比較模糊。

在這次會議舉行前，北約秘書長斯托爾滕貝格對媒體說，大陸崛起事關北約各成員國的安全問題。他提到大陸的洲際導彈、北極政策以及在全球各地的基建投資，稱「北約不會去南海，但中國正在靠近歐洲」。他同時表示，「但是北約的目標並不在於創造一個新的對手」。

社評指，大陸沒有威脅北約成員國，歐洲國家都在積極與大陸開展正常合作，即使一些國家對大陸影響力的擴大感到某種不安，也主要來自經濟競爭領域，與傳統的安全領域掛不上鉤。北約作為政治-安全性群組織討論大陸，這本身就很牽強，美國顯然是設置這一話題的主要推動者。

社評稱，自冷戰結束、蘇聯解體以及華沙公約解散以來，北約一直處於迷航中。美國想拉上北約對付大陸，這看上去可以給北約找一件新事做。傳統西方國家裡只有澳洲在對陸政策上跟美國貼得最緊，華府想將整個北約「澳洲化」，但歐洲人的地緣政治心理與孤懸在大洋上的澳洲截然不同。

4日的聯合聲明同時提到大陸帶來的「機遇和挑戰」，這一搖擺的表述可以看成是一些歐洲國家與美國相互妥協的結果。

社評表示，美歐如今最大的紐帶是意識形態，川普上台以來，雙方的共同價值都在出現裂痕。雙方的共同利益體系在加速動盪、破損，這種趨勢越嚴重，歐美關係的傳統定義就越將面臨挑戰。

社評強調，大陸需要堅定執行對外開放政策，擴大陸歐經貿合作，加強與歐盟及歐洲主要國家的戰略溝通。那樣的話美國就會在拉歐洲對付大陸的問題上舉步維艱。如果能夠有效地減少陸歐的意識形態摩擦，不給「西方」這個概念過多浮現的機會，那麼會讓美國「拉歐制陸」變得更難。

(中時 )