TZUYU SNAPPED SO HARD 🧡🧡 pic.twitter.com/SOfQmgUYiw — 쯔위 (@tzuyu_7) 2019年12月4日

TWICE「2019 MAMA」表演。(影／取自YOUTUBE)

南韓年度盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮4日圓滿落幕，由人氣男團BTS囊括9項大獎，成為最大贏家，而大勢女團也TWICE也獲得4大獎，還帶來精彩表演，其中台灣成員周子瑜一段特寫鏡頭，全場尖叫聲尖如雷，網友都直呼「心臟被爆擊了」。

TWICE不僅拿下MAMA「最佳女團獎」、「最受歡迎女藝人獎」、「最佳舞蹈表演女團獎」和「Worldwide Fans Choice TOP 10」四大獎，還帶來精彩表演，全員穿上亮片短裙或短褲搭金色靴子，辣露絕對領域，演唱夯曲《Feel Special》和《FANCY》。

子瑜10秒特寫鏡頭爆擊網友心臟。(圖／翻攝自YOUTUBE)

這次TWICE將《Feel Special》開頭改編成抒情版本，還有在養病的Mina驚喜獻聲，讓粉絲超級感動，而其中子瑜的出場畫面「10秒特寫鏡頭」，更是被做成動圖瘋傳，絕世美貌震撼網友，「被子瑜出現那剎那爆擊」、「真的美到呆住了」、「子瑜出現我跟觀眾一起叫出來，也太美了」。

(中時電子報)