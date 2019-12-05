川普政府試圖約束伊朗在中東地區行為之際，美國官員今天指出，美軍軍艦在阿曼灣（Gulf of Oman）查扣據信與伊朗有關的先進飛彈零件。

路透社報導，這些要求匿名的官員表示，美國海軍導彈驅逐艦福萊斯特沙門號（Forrest Sherman）上週扣留一艘小船，派員登船後發現飛彈零件。

美國官員指出，小船船員已移送葉門海岸防衛隊，飛彈零件目前由美國保管。

這些官員其中一人表示，根據初步資訊，這些武器原本要運交給與伊朗結盟的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）戰士。

過去數年來，美國戰艦多次攔截並查扣可能運交青年運動戰士的伊朗武器裝備。美國官員說，與以前不同之處在於這次查扣的零件相當先進。

根據聯合國決議，除非經安全理事會同意，伊朗禁止供應、出售或移交武器至國外；另一項聯合國針對葉門的決議禁止對青年運動領袖提供武器。

葉門衝突被視為沙烏地阿拉伯與伊朗間的區域代理人戰爭。

青年運動藉由海外專業技術、本地生產，及自盟友伊朗等地走私武器零件等方式建立自身軍火庫。此外，青年運動2014年底攻占葉門首都時，也接管葉門大部分的傳統軍武，包括飛毛腿飛彈（Scud）在內。

以沙烏地為首的聯軍6月表示，青年運動在葉門戰事中，已發射226枚彈道飛彈和71萬606枚「發射體」。

(中央社)