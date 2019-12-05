全台氣溫直直落，國健署表示，降溫時容易引起腦中風。對此神經科醫師也表示，天冷溫差大，常使血管劇烈收縮，進而導致腦中風和心血管疾病發生，因此建議保暖工作要做好，而這3個時間尤其重要。

全台急凍，國健署資料顯示，腦中風易發生在降溫的時候，提醒民眾要注意保暖。此外，據《Heho》報導，三軍總醫院腦中風暨神經科醫師周中興表示，天冷溫差大容易使血管劇烈收縮，進而導致心血管疾病發生，因此保暖工作不可少，而這3個時間的保暖工作又最重要。

剛起床

在暖暖的被窩睡一晚，立刻起床，會導致血管快速收縮，容易引發心血管疾病，因此建議民眾能慢慢起床，且離開被窩時，記得穿戴保暖衣物，若能喝一杯溫開水更好。

出門時

通常室外的溫度會較市內的溫度低很多，所以出門一定要注意保暖。此外，國健署也提醒，頭頸部及四肢的保暖很重要，善用圍巾、帽子、手套和襪子等物，方便隨溫度變化穿脫。

進室內

一進到溫暖的室內，很多人會立刻脫外套，但很多人忽略，室內的溫度比外面內外溫差太大，一下子脫掉反而會血管造成負擔，因此建議可以等呼吸穩定、手腳溫暖後，再脫比較好。

(中時電子報)