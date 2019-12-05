上季還在保證兩人關係良好的「CP3」保羅與「大鬍子」哈登，如今隨著保羅被火箭交易到雷霆，保羅終於講出真正的實話，「自從我交易後，並未真正跟哈登說過話，這就是生活，總會發生這種事，就這樣吧！我只祝福他以後一切順利。」

比起描述自己跟哈登關係，保羅至今仍然最介意的，還是火箭總管莫瑞的謊言，「當我知道被交易，最初反應是非常震驚，老實講，在交易前幾天我還跟莫瑞說過話，他說不會交易我，這很有趣，在手機收到交易新聞前真的沒人知道。」

幸好來到雷霆後，保羅很快贏得隊友與教練的愛戴，雷霆總教練多諾凡表示，「我很佩服保羅的職業生涯，他都34歲了，但每天8點半就來訓練，且很好管理自己身體，堅持健康飲食與鍛鍊，且願意跟年輕隊友在一起，這是好事。」

保羅更是花了不少時間指導雷霆年輕後衛亞歷山大，也讓亞歷山大相當感謝這名老大哥，保羅開心表示，「我來雷霆之後經常大笑，大家都說我是老將了，但其實我也在學習，這很酷！」看來保羅已經逐漸忘記那些待在火箭的不愉快了。

(中時 )