近日許多民調指出，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨蔡英文總統有一段落差，資深媒體人趙少康直言，韓營喊拒答民調，據說9內月部會議有討論過，但不了了之，後來可能是民調落差達30%，韓國瑜才親自決定要攪亂民調。但這奇招可能也是不得已的作法。

趙少康昨(4日)在其所主持的網路政論節目《觀點》表示，據這次《TVBS民調中心》所做民調顯示，蔡賴配支持度為46%，韓張配為31%，韓蔡差距擴大為15個百分點。這次大選的投票率最多只有70%，對於民進黨發下豪語喊出要讓韓國瑜領不到政黨補助款。趙少康認為不可能到這種地步，2016年國民黨情勢最慘的時候，朱立倫也沒發生這種離譜情況，韓國瑜更不可能。

但趙少康也說，對於韓國瑜攪亂民調這一招，害了2種人，第一，是搞地下賭盤的人，因為賭盤也是要根據民調來判斷決定的。第二，就是做民調的人，韓的做法，讓民調機構昏頭了，這樣等於把民調桌「掀桌」了。

他坦言，從「現在開始民調意義不大了」、「民調還是可以參考，但沒有100%的價值了」。至於這招對選情有沒有效？趙少康說，有一些效果，但相當有限。他也很驚訝這是首次有候選人在大選這樣處理民調。

趙少康「據說」，「這招是韓國瑜自己決定的」。9月時韓營曾在內部討論過這做法，但當時內部會議認為不妥，不了了之，他(韓)突然自己就宣布了。趙少康也為韓國瑜緩頰，這可能是不得已的作法。因為如果到12月底(選前10天)民調還持續低瀰，「可能會直接影響海外華僑、大陸台商回台投票意願。不得不這樣做」。

最關鍵的是，這次大選發生「有史以來在台灣沒發生過這樣的情況」，就是韓國瑜的造勢場，人都很多，但民調不好。蔡英文的造勢人不是很多；群眾活動都很冷，民調卻很高。這是很弔詭的。他也舉例，韓國瑜上週回高雄，人氣也還不差，也不是同一批人到處跑。這真的很奇怪，很特別。

(中時電子報)