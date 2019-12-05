有「中華第一烤鴨」之稱的北京「全聚德」烤鴨，開店155年。但近年來業績不斷下滑，今年前三季財報淨利更下滑近60%。11月26日，前董事、總經理張力辭職，至今人找不到人接掌職位，有媒體預測，全聚德恐面臨下市。

全聚徳開業155年，響亮招牌讓它成為北京的知名景點之一，但自2014年開始，全聚德陷入高層主管辭職潮，2016年更創下一天之內4名高層主管出走的紀錄，業績、口碑雙雙下滑。有媒體指出，全聚徳被消費者評低分的原因在於太貴、口味一般、服務差又要收10%服務費。

新浪報導，雖然全聚德否認高層主管離職是因為業績壓力。但2014年後，全聚德的業績陷入停滯甚至大幅下滑。截至2018年，全聚德的淨利潤下滑46.29%，幾乎腰斬。今年前三季度財報更顯示，無論是單季還是前三季，公司的營收淨利都是下滑，尤其是淨利潤，均減少近六成。更有媒體預測，全聚德將面臨退市。

(中時電子報)