最近泰國爆出一起荒唐的新聞，據泰國媒體報導，有一間位於武里南府南隆縣的棺材店，常常發生棺材遭竊的事件。然而令老闆無奈的是，這些棺材的品質都非常普通，一具的價格也僅是600到800泰銖(約台幣604到805元)。

โจรชุม ขโมยไม่เว้นแม้กระทั่งโลงศพ คาดเอาไปขายต่อ

棺材店老闆表示，之前沒有追究的原因是因為他認為偷竊棺材的小偷應當是窮人，所以才得過且過，然而這次遭竊的棺材卻價值4500泰銖。

他表示，這次偷竊者可能是同業，因為對方似乎早就打算偷較貴的棺材，他猜測對方可能是在來不及生產的狀況下才會出此下策。

善良的棺材店老闆表示此次仍不會追究，就當作是做善事，不過也言明，要是下一次再偷他就會追究責任。老闆也已經在店裡加裝監視器，以防小偷。

事實上，因為泰銖大漲的原因，嚴重傷害了旅遊業連帶農業也遭受波及。根據泰國稻米出口協會（Thai Rice Exporters Association）表示，泰銖匯率急升，降低了泰國稻米的出口競爭力，若情況不改善，恐將危及泰國第2大稻米出口國地位。

(中時電子報)