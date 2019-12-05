嘉義地檢署偵辦129億地下匯兌案，查獲菲律賓、中國大陸賭博網站經營運動彩券、六合彩，2年匯回台灣39億，帶回72人，聲押4名主嫌，7年級生主嫌都以千萬跑車麥拉倫、保時捷等名車代步，查扣6部名車、新台幣及外幣現金共約700萬，檢方不排除涉及選舉賭盤。嘉義地院金凌晨3點多裁定4名主嫌聲押禁見。

檢察官陳靜慧指揮台南市調查站偵辦吳承霖地下匯兌案件，涉及洗錢約129億，其中有陳姓客戶等人涉嫌以羅曼尼、新緻公司架設博弈網站，3日由台南、嘉義縣、市調查站分頭到台北、台中、嘉義縣市等33處所搜索。

嘉義地檢署破獲查獲菲律賓、中國大陸賭博網站經營運動彩券、六合彩，2年匯回台灣39億，帶回72人，聲押4名主嫌，主嫌都以千萬超跑代步，檢方不排除涉及選舉賭盤。(廖素慧翻攝)

查扣現金新台幣650萬元及50萬元外幣（港幣、人民幣、韓幣、日幣、紐西蘭幣）、名車6輛、筆電、電腦主機、手機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、銀行存摺、帳密等證物，帶回72人，檢方複訊38人，以有串證、逃亡之虞聲押陳姓、2名林姓、楊姓男子共4人，另有12人以5萬至20萬不等交保。

檢方調查，主嫌陳男等4人均是嘉義人，年紀約30歲，自2017年起在臺北市、新北市、臺中市及嘉義市等地，設立羅曼尼公司、新緻公司，架設博弈網站，提供賭客簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，2年分批自境外匯回39億元賭金。

檢方發現此賭博網站總部設在菲律賓、機房在大陸，技術部門在台灣，全案依賭博、偽造文書及洗錢防制法等偵辦，不排除涉及選舉賭盤，擴大偵辦中。

(中時電子報)