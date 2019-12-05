美國之音今天報導，總部位於英國的市場研究公司歐睿國際 （Euromonitor International）12月發布了《2019全球旅遊城市100強》報告（Top 100 City Destinations 2019 Edition）預測，香港仍將是2019年全球遊客最多的旅遊目的地。

報導指出，連續幾個月的示威抗議活動造成2019年赴港旅客數量急劇下降，至今已經有幾十個國家或地區，發出訪港旅遊警示，讓香港旅遊業備受衝擊。但是報告統計，截止2019年底，香港將會吸引2670萬左右的國際遊客，其旅客數量仍將繼續領先全球其他城市。

報告顯示：「超過50％的香港遊客來自中國大陸。最近的基礎設施建設，像是竣工的港珠澳大橋，或是廣深港高速鐵路通車，讓2017至2018年間的中國大陸遊客持續增長。」

報告另指出，香港正致力於凸顯本身的自然地形與文化遺產，騎行、徒步旅行等方式，也正在吸引越來越多的千禧一代遊客，因為他們尋求「真實的當地體驗」。

依據預測資料表示，全球2019年遊客數量最多的10座城市分別是：香港、曼谷、澳門、新加坡、倫敦、巴黎、杜拜、新德里、伊斯坦堡和吉隆坡。美國遊客最多的紐約市，自2018年第8名跌落到第11名。

報告提到：「中國已成為紐約最重要的客源市場之一。不過，隨著美中貿易緊張局勢升級，預計來自中國的入境人數將下降。」

在這份排行榜裡，亞洲有43座城市上榜。其次則是歐洲，有32座城市名列其間。

(中時 )