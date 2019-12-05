大媽穿上網購回來的旗袍，滿意到不行，盛讚「穿起來粉粉嫩嫩，很顯身材，前凸後翹。太性感了吧？」。（照片來源：《奇葩買家秀的日常》微博）

一名買家秀出她穿上網購旗袍的照片，更盛讚「穿起來粉粉嫩嫩，很顯身材，前凸後翹。太性感了吧？」，只不過這位買家是位身材很「中年」的大媽，對「前凸後翹」的理解跟大家想的不一樣，讓眾多網友看了笑到噴飯，更說賣家已經哭暈在廁所了。

這名大媽在網路秀出自己穿上網購旗袍的照片，表示「買家裙子非常漂亮。性感撩人，很滿意，下次再買。」更說「穿起來粉粉嫩嫩，很顯身材，前凸後翹。太性感了吧？太喜歡你家的裙子了，我要穿著去跳廣場舞的」。

不過顯然大媽對於「前凸後翹」和「性感」的定義與一般人不同，樂壞眾多網友，紛紛留言「大嬸你一定是廣場舞上最靚的妞兒」、「這樣的買家秀，賣家已經哭暈在廁所！」、「這是賣家被黑的最慘的一次吧？」、「哈哈哈請問賣家心裡陰影面積有多大？」。

還有人模仿賣家語氣留言：「親親，聯繫你幾天了，一直沒有回復我，麻煩您刪除一下評論，這件衣服算是送給您了，這邊聯繫財務給您全額退款呢，小本經營，希望親親理解，幫忙刪除一下評論，謝謝您」。

(中時電子報)