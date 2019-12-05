儘管不少人都在恭喜「甜瓜」安森尼拿下上周西區最佳球員，卻也出現批評聲浪，認為哈登或東契奇更有資格拿下這個獎項才對，聽到這些「雜音」，甜瓜明顯憤怒了，畢竟他好不容易從失業當中走出，「我不可能回頭聽這些胡說八道！」

「我聽到了這些聲音，我不允許自己把注意力放在這樣的事情上面，因為我在這條路上已經走了很遠，這是我的心裡話，」安森尼說，「我不會允許這種消極的東西跑進來，我工作非常努力，為了就是在心態與情感上做好一切準備。」

安森尼不禁強調，這個獎項並非他自己選的，而是別人選出來的，「我很榮幸獲得單周最佳球員這個獎，這說明了我為此投入的一切辛勞，我對那些沒得獎的球員只有尊重，但我沒有做出這個得獎決定，我只是很感謝能夠獲獎。」

或許安森尼無須如此生氣，畢竟當初他快1年多時間找不到工作，不知道有多少「酸民」拚命嘲笑他，隨著他本季加盟拓荒者，且逐漸打出優異成績，因此眼紅的人不會少，外界也用放大鏡觀察他接下來的表現，甜瓜只需做他自己就好。

(中時 )