年底換跑道，離職規則要搞清楚。近日有網友貼文分享，11/29日辦離職，人資卻說，離職日等於最後在職日，因此11/30將不支薪，且還不讓改至下周一辦理，讓他氣喊，這樣合理？為公司辛苦這麼久還被凹，真不爽！沒想到，貼文曝光後，網友打臉原PO支持公司。

近日有網友在《Mobile01》貼文表示，預計從12月起轉換跑道，因此在11/29日辦理離職，沒想到人資卻說，離職日等於最後在職日，因此11/30日將不支薪。原PO便表示，那想改至下週一辦離職？卻得到，周一慣例沒在辦，若有需求，要請部門經理提出。讓原PO氣得喊，這樣合理嗎？為公司辛苦這麼久還被凹，真不爽！

貼文曝光後，竟不少網友打臉回應，「薪水算到離職日沒錯啊，不然除夕辦離職，薪水還要算到初五嗎？星期一不辦離職，就是不爽讓你多賺2天吧！」、「都要離職了，多領兩天薪水也不會發財」、「申請離職時，日期本來就要自己注意了，若離職單寫的是11/29，那薪水就只會算到當天，這是正常的，並沒有人凹你」。

不過也有網友說，「我就是星期一辦離職的，不過當天颱風假半薪，所以10/1早上辦理，10/1半天不計薪，但9/30不扣薪。樓主要的話，可以爭取看看。」、「乾脆等領完年終再離職阿，有假又多領錢」。

(中時電子報)