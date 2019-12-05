「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍，在去年颱風襲日時攻擊大阪辦事處，間接導致外交官蘇啟誠輕生遭起訴。這件事也讓民進黨緊急切割，駐日代表謝長廷更撇清「難道楊蕙如的事我要負責？」對此，台北市議員羅智強說翻出往事，並直言謝系跟卡神，就是「共生」關係。

楊蕙如因涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線於網路發文帶風向，每月可領1萬元。事情爆發後，民進黨緊急切割，駐日代表謝長廷也撇清說「難道楊蕙如的事我要負責？」台北市長柯文哲酸回，民進黨說跟他們無關，包括以前葛特曼事件時，叫民進黨交戰犯，也說吳祥輝跟他們無關，「遇到這種大家都切割，沒人要承認」。

對此，羅智強也在臉書指出，謝系現在千方百計的切割楊蕙如，但凡走過必留下痕跡。他提及，一位民進黨謝系立委2016年時向經濟部施壓，「函請協助贊助WTA 2017台灣公開賽」，時任經濟部次長楊偉甫召開會議，語帶為難向到場的各事業單位代表坦言，立委辦公室和院長辦公室都要經濟部和國營及官股主導的公司出錢贊助。

羅智強認為，若贊助正當，為何卡神要找謝系立委施壓經濟部，為什麼管碧玲要幫她逼迫中油，為什麼卡神發給台北市體育局的函，還要副本給五位謝系議員？

「謝系跟卡神，就是『共生』的關係」。羅智強認為，民進黨說楊蕙如只是「生意人」，那生意人，總不會做義工吧？卡神網軍攻擊大阪處，護航謝長廷，誰會是雇主？這個答案一直很清楚！

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(中時電子報)