台灣民眾黨不分區立委提名人蔡壁如、高虹安5日上Hit Fm聯播網《周玉蔻嗆新聞》接受專訪，主持人周玉蔻問民眾黨不分區立委預估會上幾席？ 高虹安預估為4或5席；另外，針對時代力量黃國昌排名第4，蔡壁如大膽預言，看目前時代力量的民調數據，黃國昌絕對不會上。

高虹安指出，藍綠兩大黨得票率為60％估計如果有12％就會拿到5席，目前有兩大兩小黨派，以民眾黨跟時代力量是有機會過5％，所以民眾黨估計能拿到4或5席。周玉蔻追問，時代力量提名排名第4的黃國昌，如果時代力量目前在5％上下，那民眾黨就拿不到5席？

蔡壁如認為，目前時代力量只有不到5％，黃國昌排名第4根本是不會上，根本浪費票，應該就要讓給民眾黨。另外，周玉蔻問蔡民眾黨提名不分區立委「新光公主」吳欣盈，柯跟吳兩人怎麼會認識？

蔡壁如說，吳欣怡有天突然來應徵說要參選，兩人認識因去年有個動物園新光認養出席的活動，其實市長不認識她，她突然打電話說對退休金和長照的政策有想法，決定參選，目前也沒有收到吳欣怡的捐款。

周玉蔻再問，郭柯如果繼續合作會那可能就會有更多席次，郭董最近愛上宋楚瑜，那郭董和柯文哲間是不是有互相不喜歡對方？

高虹安指出，郭粉其實是個浮動的板塊，如果只有民眾黨，郭粉可能就不會投票，但如親民黨出現，一些較難長的就會投給親民黨，郭粉會針對過去的政黨喜好來投票；不過，其實就郭宋合作來看，親民黨數字並沒有提升。周玉蔻追問，那民進黨票有沒有可能會超過50％？

蔡壁如回應，以目前來看，很有可能，他們就是嫌自己票太多才弄個卡神，這根本是綠營裡頭的內鬨；高虹安則指出，每個政黨確實都有網軍應該要擺在台面上更透明化。

周玉蔻再問，那北市府有沒有給楊惠如和邱昱凱錢？蔡壁如表示，她就是去申請體育局的補助款，市長強調公開透明，沒有給楊蕙如錢。

(中時 )