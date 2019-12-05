網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜選總統全球華人後援會」)

前立委林國慶，因理念不合退出民進黨，2020改以無黨籍投入嘉義立委選舉。林因長期支持國民黨總統參選人韓國瑜，深獲「韓粉」喜愛；這回對上素有「明文規定」的民進黨重量級立委陳明文，看板上的「打破明文規定」6字，讓韓粉大讚：「一定投你！」

網友在臉書社團「韓國瑜選總統全球華人後援會」發文，寫道：「今早回嘉義，在竹崎鹿滿的三岔路口，看到明文規定的廣告……咱們國慶仔就說『打破明文規定』，『翻轉嘉義，榮光再現』！不再被『恐嚇賣台』所綁架。

發文網友更表示：「回到家問親戚、家人們，這次要投給誰？都說這次要投給韓國瑜、林國慶，因為民進黨實在『就囂張』、『吃夠真粗飽』……『看得到的300萬，看不到的不知多少』……」附圖則是林國慶看板，上面寫著「打破明文規定」6個大字。

文章一出，迴響熱烈，有韓粉大讚：「一定投你！」其他韓粉則湧入回應：「加油」、「林國慶加油」、「國慶民安」、「打破明文規定台灣才有救」、「捍衛中華民國，捍衛年輕人才，我挺韓我驕傲，唯一支持韓國瑜，支持張善政，挺韓立委全壘打，2020111下架綠蛆黨」、「翻轉嘉義立委情！驀然回首明文泣！悔敎三百放高鐵！從此皮箱怕井繩！」

(中時電子報)