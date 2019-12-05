前新北市長朱立倫，今天到台東為國民黨立委參選人張志明輔選時，對於綠營網軍攻擊不斷時表示，網路的暗黑力量是台灣民主之恥，民進黨不要急著切割，一定要徹查到底。

朱立倫說，這麼嚴重的網路暗黑力量是台灣民主之恥，只是冰山一角，到底還有多少暗黑的力量在傷害台灣的民主，傷害很多下一代的希望，一定要勿妄勿縱徹查到底，民進黨不要急著切割，別忘了，卡神其實就是民進黨員，長期以來民進黨相關的民意代表、政治人物，都在支持這樣的力量。

媒體問到，對於網路傳出被黑的3人組有韓國瑜、賴清德及柯文哲，朱立倫輕嘆一口氣說「其實我也是其中一位」，但是現在韓市長正在選總統，現在被黑得非常慘。

朱立倫強調，在網路中，我們還是希望展現光明正面的力量，負面的選舉，對民主的傷害是非常嚴重的，民進黨一貫以負面的選舉做為選戰的主要方式，呼籲大家回到正面選舉，台灣民主是要比好，不是比爛。

(中時 )