網友留言。（圖片摘自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜在嘉義的一張競選看板旁，出現一張尋人啟事的看板，看板內容明顯諷刺韓國瑜。對此，韓國瑜競選辦公室展現風度表示，只要在不違法、不人身攻擊和口出惡言下，他們都尊重民主自由的言論。

知名臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」日前PO出一張照片，照片內有三張看板。並留言「尋人啟事，請各位幫幫忙，引導他該去的路」。其中最引人注目的是，在韓國瑜的看板旁，竟出現一張超大的「尋人啟事」看板，內容寫著：走失地點為「高雄市政府後門」，走失時間為3月左右；其特徵是「清秀黑黑瘦瘦禿頭男子」、「操流利晶晶體」、「房子很多很大」、「以後會應徵飲料店工作」。最後更表示「如果鄉民發現，請告訴他高雄方向」。

此一看板掛出，引發網友大轟動，紛紛留言表示，「高雄人，謝謝你但是就希望他不要回來了，就自己找地方待著吧」、「看他要回雲林還是台北住妹妹家，不要再來高雄了」、「感謝幫高雄人協尋，打開新聞台就有他的消息了」、「希望他不要回高雄，看雲林要不要把他回收回去...」。

對於有人在韓看板旁擺放超酸的尋人啟事，據《聯合報》報導，韓辦展現風度表示，現在是民主社會，只要不犯法、不人身攻擊、不口出惡言，他們都完全尊重。

(中時電子報)