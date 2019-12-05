在癌症的死因中，除了因癌細胞轉移所造成的器官衰竭外，或者因治療過程令免疫力下降導致併發症是兩大關鍵主因，也有部分的癌症患者，是因為極度營養不良、喪失平日生活能力的情況下而步入死亡。

美國《營養》（Nutrition）期刊中指出，有高達4成以上的癌症病患，死因不是因為癌症本身，而是因極度營養不良引發合併症而致命。根據研究，癌症患者體重下降、營養狀況改變後，往往會影響預後，甚至對治療的耐受力變差，增加了術後產生併發症的風險，因此，林伶蓉指出，癌症患者要維持生命品質，就必須提高體力盡量補充營養，一定不能餓肚子。

雖然癌症進展到一定程度，可能是因治療過程中的藥物副作用，甚至心情受影響而出現營養不良，都屬正常現象，但如果持續空腹飢餓而不補充營養，體內的器官就會慢慢凋零，不但有可能須被迫中斷治療，無法達到預期效果，也容易因為體重下降過快，而出現所謂的「惡病體質」，影響病情。

延伸閱讀：

(中時電子報)