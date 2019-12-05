民進黨總統蔡英文3日下午來到桃園幫黨籍立委候選人輔選站台，但這場造勢，港媒卻現場直擊送的不是其他縣市的「雙主菜」便當，而是一條條吐司。有些支持者搶不到，還發脾氣，也有人混亂中拿多條走，幸好在工作人員多方安撫下，大家都領到了。

據港媒《中評社》報導，蔡英文3日下午到桃園造勢，為第二選區（楊梅、新屋、觀音、楊梅）黃世杰、第五選區（龍潭、平鎮）蔣絜安輔選站台。

但可能是天氣很冷風也大，主辦單位不願支持者在外吹風，將活動時間縮短。黃世杰競總送的是半條吐司，但有些支持者在離開時沒搶到，還發脾氣，更有人在混亂中拿走多條吐司，更激怒其他支持者，所幸在工作人員不斷安撫下，所有人最後都領到了。

蔡英文抵現場後，也不忘貼心向支持者表達關心問候。她要支持者參加活動多穿一些，穿暖一點，不要感冒，保持身體健康。明年一起投給她。

(中時電子報)