健康國小建校20周年慶祝暨體育表演會，將在7日登場，位在北市松山區民生社區旁的校地，曾經是空軍基地，當年在高度期待中，健康國小於焉誕生。在歷經4年校舍籌建，1999年終於完工開辦，成為第一所開放空間班群經營公立國民小學。

健康國小今年的校慶精神主軸為「榮耀二十年，健康永薪傳」，透過全校徵件，再經師生票選產生的響亮標語，設計者為4年2班黃郁珈同學，黃郁珈表示，「就讀健康國小讓我感到很光榮，雖然已過20周年，還青春無比，持續茁壯，希望健康國小可以繼續薪火相傳，一代比一代更強壯。」

為歡迎校友回娘家，健康國小特別安排一系列活動，包含「時光隧道」，內容有歷年的照片、健康特色課程為主題的活動等學習歷程；而「時光電影院」以播放影片為主，內容是將健康國小20年來的大事紀與各屆JK寶貝學習生活點滴影片，剪輯整理成15分鐘的短片；另外，校慶當天還設有「拍貼機」，現場即拍即取件。

家長會更大力支援，設計Q版文創商品義賣，所得盈餘將作為家長會協助校務發展用，其中，「我愛健康、健康愛我」限量版健康專屬證件套最為搶手，而20周年紋身貼紙，則是號召大家貼出style，一起在校慶狂歡。

「健康二十，帶帶相傳」活動，是由家長會主辦，邀請健康親師生共同完成5800片緞帶拼貼校慶緞帶牆，緞帶牆面搭配著「JK愛你」裝置藝術，代表親師生充滿活力，會用開放的心，讓正向能量代代延續。

(中時 )