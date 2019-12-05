綜合外電報導，美夏威夷珍珠港希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）於當地時間4日約下午2點半時傳出槍響，當地媒體指出傳有多人受傷。希卡姆聯合基地透過官方推特表示，目前已關閉營區。

(中時電子報)

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