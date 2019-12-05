美11月民間就業成長 減緩到6個月來最低 10:092019/12/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據ADP發布全美就業報告指出，受製造業與營建業減少工作機會影響，美國11月民間新增就業人數意外減緩到6個月來最低。 報告顯示，上月美國民間就業人數增加6.7萬人，不但遠低於市場預期介於12萬到18.8萬人之間，並也締造5月來人數最少紀錄。 該結果也反映今年來美國就業成長減緩已成為主要趨勢。ADP統計發現，在過去12個月，美國企業平均每月增加15.9萬人，創2011年來最低，並大幅低於2019年初的平均月增20萬人。 (工商 ) #就業 #美國 #人數 #民間 #增加 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國大學流失外籍生 04:092019/12/01 專題周報 第300座萬達廣場開幕 累計創造就業逾130萬人次 23:412019/12/01 兩岸 波力-KY前三季EPS回升 今法說會股價先表態 10:352019/12/02 財經 解散公司引發失業潮？經部：扣除殭屍公司無異常變化 20:582019/12/02 財經 伊朗武力鎮壓示威 國際特赦組織：至少208死 09:592019/12/03 國際 失業給付沒領完不可惜 還有提早就業津貼可領 09:552019/12/03 財經 《業績-電機》車市回溫，和勤11月營收年增25.87％ 17:392019/12/03 財經 美決議報復法數位稅 稅率上看100％ 20:482019/12/03 財經 《國際產業》美國商務部長：華為策動美國供應鏈移往海外 09:432019/12/04 財經 陸國常會：續推支持新增就業舉措 22:062019/12/04 財經 國際熱門新聞 前AIT主席：陸已朝非和平統一方向思考 美需準備 - 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 - 名流 美珍珠港爆槍響 傳多人受傷全營封鎖 - 時事 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 - 國際大事 - 中國時報 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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