根據ADP發布全美就業報告指出，受製造業與營建業減少工作機會影響，美國11月民間新增就業人數意外減緩到6個月來最低。

報告顯示，上月美國民間就業人數增加6.7萬人，不但遠低於市場預期介於12萬到18.8萬人之間，並也締造5月來人數最少紀錄。 該結果也反映今年來美國就業成長減緩已成為主要趨勢。ADP統計發現，在過去12個月，美國企業平均每月增加15.9萬人，創2011年來最低，並大幅低於2019年初的平均月增20萬人。

(工商 )