德國主要汽車產業協會VDA預估，今年全球汽車銷售將下滑5％，創金融海嘯來最大跌幅。它還預估2020年汽車買氣還會續降。

VDA表示，受中國市場疲弱拖累，今年全球汽車銷售將減少410萬輛到8010萬輛。該協會總裁邁特（Bernhard Mattes）指出，除了面臨激烈勁爭，全球車市面臨的逆風也更為強勁。

其中德國以出口為導向的汽車產業目前正苦於海外需求不振、美國發起的貿易戰與英國脫歐對經濟造成的不確定性環境。VDA預測德國汽車銷售明年將下滑4％到343萬輛。

(工商 )