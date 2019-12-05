VDA預測今年全球汽車銷售減少5％ 10:082019/12/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國主要汽車產業協會VDA預估，今年全球汽車銷售將下滑5％，創金融海嘯來最大跌幅。它還預估2020年汽車買氣還會續降。 VDA表示，受中國市場疲弱拖累，今年全球汽車銷售將減少410萬輛到8010萬輛。該協會總裁邁特（Bernhard Mattes）指出，除了面臨激烈勁爭，全球車市面臨的逆風也更為強勁。 其中德國以出口為導向的汽車產業目前正苦於海外需求不振、美國發起的貿易戰與英國脫歐對經濟造成的不確定性環境。VDA預測德國汽車銷售明年將下滑4％到343萬輛。 (工商 ) #汽車 #銷售 #全球 #汽車銷售 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年汽車銷量 恐年減4％ 04:092019/12/01 全球財經 3大黑天鵝 影響明年金融市場 04:102019/12/03 焦點新聞 明年經濟看壞 ECFA談判難迴避 04:092019/12/04 話題觀察 APEC汽車對話會議 首度在台舉辦 12:182019/12/04 財經 9大零組件降關稅 羅明才：不要讓降稅打水漂 12:572019/12/04 財經 「全球華人價值內容平台」大師鏈將進軍大陸 15:092019/12/04 政治 大師鏈布局全球華人 進軍大陸市場 15:232019/12/04 財經 汽車零組件關稅降 政院：不反對 但應考慮降價 17:262019/12/04 政治 大師鏈布局全球華人 進軍大陸市場 17:362019/12/04 財經 「全球華人價值內容平台」大師鏈將進軍大陸 18:112019/12/04 政治 國際熱門新聞 前AIT主席：陸已朝非和平統一方向思考 美需準備 - 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 - 名流 美珍珠港爆槍響 傳多人受傷全營封鎖 - 時事 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 - 國際大事 - 中國時報 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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