歷次總統大選，國安局依法都會對各候選人派遣維安編組，但在運作之初，往往都引起在野黨候選人陣營抨擊，國安局派來這些自己從未接觸的國安特勤人員就是進行監控的「趴耙子」?但多年來也都證明，短短一個多月的貼身相處，這些陌生的特勤隨扈，最後反而都成了自己維護主子的「身邊人」。

曾任蔡總統「永和警衛室」的中校警衛官汪恩肇，遭爆被派為國民黨總統參選人韓國瑜侍從組長，因涉私菸案爭議改調為「加強編組」。甚至國安局原要安插某少將帶領韓張配維安小組遭婉拒，隔天特勤中心卻「破例」抽換組員，將汪因此從外圍先遣人員變成韓的貼身隨扈，過程極不尋常。國安局換將的舉動也引發藍營極度不滿。

國安人士坦言，雖然這本來就是每次總統大選都會吵一次的話題，但這次因受到私菸案影響，加上被刻意操弄誤解，對「只知道替主人擋子彈」的特勤人員來說，士氣打擊確實相當大。

針對外界質疑，國安局特勤中心執行長方正上午在立院也鄭重聲明，絕對沒有，也不會抽換特勤人員名單以及監控任何候選人。

方正強調，特勤中心所有的作業程序，都在接手維安任務前完成，所有特勤人員編組都是過公開抽籤，同時經過評選委員會核定，才會有正式編組，不可能針對特定候選人隨扈進行抽換。

國安人士也表示，所有在候選人前往中選會登記當天，相信媒體都有拍到畫面，可以證明汪恩肇當天就是在韓的編組內，這些都是早在候選人尚未登記就之前公開抽籤下決定。

方正也表示，國安局特勤中心由少將督導勤務本來就是慣例，過去至今從來不變，所有的特勤場合中，一定都可以看到少將層級主管，並非外界所稱指派少將監控。而且每一位特勤中心的將級幹部，為了到各候選人場合督導，從任務展開後至今都沒人休假。

方正說，雖然近日因外界不了解特勤運作，對特勤多所批評，特勤人員絕不會遭受到流言破壞特勤人員的辛勞與專業能力，所有人員一定全力以赴，順利完成這次選舉任務。

(中時電子報)