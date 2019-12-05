「卡神」楊蕙如因與蔡姓友人涉嫌在PTT發文攻擊外交部大阪辦事處，日前遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴，國民黨也砲火全開，直指楊蕙如就是綠營網軍，跟謝長廷更是關係匪淺，對此民進黨主席卓榮泰今(5)日陪同立委參選人呂孫綾在泰山拜票時表示，「大家把楊蕙如指向謝長廷，如果真的成真，你說謝長廷會去叫楊蕙如罵我，打死我都不會相信。」

記者提問，有人認為楊蕙如之前也有在網路批評卓榮泰，但藍營仍認為她是綠營網軍，卓榮泰表示，任何事情都要講求證據，不要砲火亂射，「我這幾天一直在想一件事，大家把楊蕙如指向謝長廷，如果真的成真，你說謝長廷會去叫楊蕙如罵我，打死我都不會相信，這個是無端的牽連。」

對於柯文哲重提葛特曼事件，指出綠營當時也做出切割，卓榮泰說，「葛特曼的事情，當時就講過，跟民進黨任何人都沒關係，所以這種牽連也是不需要的」，他表示，現在唯一的希望，就是司法能盡速調查清楚，唯有這樣才能向人民來說明事情的原委。

(中時 )