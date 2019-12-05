「卡神」楊蕙如日前因在網路發文攻擊外交部大阪辦事處遭起訴，藍營認為是法院認證的綠營網軍，國民黨總統參選人韓國瑜也表示，自己更柯文哲、賴清德就是被蔡英文網軍霸凌的「被害三兄弟」。對此民進黨主席卓榮泰今(5日)陪同呂孫綾在泰山掃街時表示，「把自己跟強者綁在一起助於自己的聲量，這個不足以去批判，這是他選舉的招式而已。」

(中時 )