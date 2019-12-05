韓稱與柯賴是被害三兄弟 卓酸：跟強者綁一起有助聲量 10:272019/12/05 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰今(5日)陪同呂孫綾在泰山掃街。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「卡神」楊蕙如日前因在網路發文攻擊外交部大阪辦事處遭起訴，藍營認為是法院認證的綠營網軍，國民黨總統參選人韓國瑜也表示，自己更柯文哲、賴清德就是被蔡英文網軍霸凌的「被害三兄弟」。對此民進黨主席卓榮泰今(5日)陪同呂孫綾在泰山掃街時表示，「把自己跟強者綁在一起助於自己的聲量，這個不足以去批判，這是他選舉的招式而已。」 (中時 ) #柯文哲 #賴清德 #卓榮泰 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 看穿民進黨操控妙天轉向 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 政治熱門新聞 韓國瑜拒答民調？趙少康曝幕後真相！ - 政治 蔡民調一面倒？市議員跑基層挖出真相 - 政治 沒便當了？蔡桃園輔選 港媒直擊現場竟發這條！ - 政治 網一張圖揭真相 韓粉驚呼：韓國瑜最少贏250萬！ - 政治 又造謠？綠媒竟抹黑藍許淑華！真相曝光... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。