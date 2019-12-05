吳子嘉恐「9爆9假」 韓國瑜私生子事件傳烏龍

國民黨總統候選人韓國瑜從「禿子」變「草包」，美麗島電子報董事長吳子嘉日前在政論節目中，得意洋洋強調自己是第一個叫韓草包的人，還說自己「作夢都會笑」。這番言論引來韓國瑜支持者不滿，有人冷靜反問：「那個讀稿機是什麼包？」，輕鬆打臉吳子嘉。

吳子嘉2日上政論節目《關鍵時刻》，表示去年10月因為太平島挖石油的議題，讓他赫然發現韓國瑜是個十足的大草包，吳子嘉笑說自己是第一個叫韓草包的人，更說發現韓是草包這件事，讓他「作夢都會笑！」。

這番狂言自然引來韓國瑜支持者的不滿，《line today》新聞下方留言罵聲遍野，有韓粉反問「我要麻痹綠媒的抹黑抹紅了。但我想問一下，那個讀稿機是什麼包？」。

更多網友表示「一天沒抹很痛苦」、「吳子嘉虧你還是個老闆。滿嘴胡說八道，還有你亂講韓外面生小孩，抹黑8戰8敗，這不是墨魚嘴誰才是墨魚嘴？」、「民盡黨是全國的大小肥缺都打包。難怪做夢會笑，台灣人醒醒吧！」、「說人草包那你自己不就是大爛包擾亂社會」。

吳子嘉今年5月爆料韓跟「新莊王小姐」外遇生女，韓國瑜氣炸提告妨害名譽。王小姐向檢調提出DNA鑑定報告，證實一對兒女都是與前夫所生，跟韓國瑜完全不相干，吳子嘉亂爆料的下場就是遭到檢方起訴。

(中時電子報)