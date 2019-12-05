蔡英文總統的博士學位及論文疑雲延燒，國民黨立委陳學聖今在提出質疑表示，教育部1986年1月15日函復檢送蔡英文副教授聘書，但經清查國家檔案局資料，獨漏這份重要公文，難道蔡英文博士學位有不可告人秘密，導致副教授聘書一併被消失，要求教育部、政治大學明天中午前出示相關文件，不要以保護個資為由回絕。

蔡英文副教授聘書被視為論文門關鍵證據之一，根據著力此事件甚深的林環牆教授調查，1983年至1990年間蔡英文於國立政治大學擔任教職人事檔案共計7份，其中獨漏蔡英文副教授聘書這份公文。

陳學聖表示，檔案管理局稱，在機關檔案目錄查詢網上可以查詢到與蔡英文有關人事檔案，總共有13筆，卻仍查不到蔡英文副教授聘書這份公文，難道有什麼不可告的秘密，導致關於蔡英文重要的公文失蹤，日前已行文教育部、國家發展委員會，要求明天中午12時前提供這份公文。

陳學聖說，機關檔案目錄查詢網資料，由檔案管理局將各機關檔案目錄彙整而成，查詢不到資料代表教育部從頭到尾沒提供資料給檔案管理局，弔詭的是，比起1986年早或晚資料教育部都有提供，偏偏這份重要公文失蹤。

陳學聖質疑，這份公文的消失，是否意味著蔡英文的副教授資格當時根本沒被審查通過，這牽涉到蔡英文的博士學問疑雲，教育部有必要出面說明，並拿出當年這份公文，釐清相關疑點。

(中時 )