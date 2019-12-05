河北省唐山市豐南區（北緯39.31度，東經118.04度）今天（12月5日）早上8 點2分突然發生4.5級地震，震源深度10公里，河北、天津、北京等地民眾都表示有震感，不少人都是從床上被震醒。據悉，消防救援單位已趕往震源現場察看，尚未有災情傳出。

大陸官方相關部門在地震發生後，均透過官方微博表示關切，並強調已動員隨時應變。例如中國消防的官方微博表示：「經向河北、天津消防救援總隊瞭解，河北唐山豐南區有輕微震感，天津靜海區、薊州區、濱海新區震感明顯，尚未接到人員傷亡和房屋倒塌的報告。」

目前，河北、天津的消防總隊前突力量也正在趕赴震源地查看災情，相關地區消防救援支隊已做好集結準備。

大陸官方這麼緊張不是沒有道理，1976年7月28日發生的唐山大地震，震源就在唐山豐南一帶，座標與這次的震源接近（東經118.2度，北緯39.6度），且震源在地下12公里，今天的震源是地下10公里，雖然震度差距大，但不容輕忽。

(旺報 )