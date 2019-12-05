惹怒「字母哥」阿提托康波的下場，當然只有遭到痛宰命運，無論是在主場或客場！字母哥5日拿下35分、9籃板，幫助公鹿127比103狠狠修理地主活塞，勇奪13連勝，目前19勝3敗仍居東區老大，公鹿上次輸球，已是26天前的事。

光在上半場，阿提托康波就獨拿18分，幫助公鹿打完上半場，取得59比48領先，字母哥更跟活塞前鋒布雷克葛瑞芬爆發激烈口角，畢竟兩人都在禁區相互卡位，早已累積不少火藥味，可惜字母哥如今能力早已超越葛瑞芬不少了。

阿提托康波第3節繼續爆發，單節拿下12分，更賞了布雷克葛瑞芬麻辣鍋，重挫活塞士氣，雙方差距轉眼變成20分，但到了末節，字母哥仍然繼續留在場上拚戰，完全不給活塞任何機會，直到最後5分鐘，字母哥才被換下休息。

除了阿提托康波繼續展現全能進攻身手，他的最佳助手米德頓也拿17分、8籃板及5助攻，布雷索13分、6助攻與6籃板，羅賓羅培茲與伊耶索瓦各有10分；活塞則以德拉蒙23分、14籃板表現較佳，蓋洛威20分，葛瑞芬16分、10籃板。

(中時 )