最難吃糖果 網一致推三色糖：咬下去秒吐。(翻攝自 爆廢公社)

從小到大吃這麼多糖果，到底哪種糖果讓人難吃到忘不了。有網友在臉書「爆廢公社」PO文，說過年常見的三色糖，他覺得最難吃「吃過的舉手」，引起許多網友共鳴，「真的很難吃，但不知道為什麼以前過年他總是會在」、「我只吃紅色，咬一口就吐掉」。

網友們分享，這款糖果難吃的點在於，沒口感、沒味道、超級難吃，「咬的觸感就很噁了」、「不說是糖我還以為是橡皮筋」、「難吃，家裡又沒人想吃，老是買一大把糖來拜拜」、「一秒吐掉」、「真的超噁...有一次又出現在過年的客廳桌子上，抱著好奇心咬一口還是把它吐出來了」。神奇的是，老人家都很喜歡這款，「這個老人家都很愛，過年期間糖果盒一定會有的其中之一」、「這味道超恐怖，但我阿嬤很愛」。

此外，其他像是薑糖、巧克力金幣糖、健素糖等大家也嫌難吃，「什麼鬼健素糖的，根本是在吃飼料好嗎」、「覺得金幣巧克力吃起來很像爛泥巴」、「薑糖超恐怖，一口就頭暈」。

(中時電子報)