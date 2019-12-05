卡神楊蕙如四處謀財，不惜害人性命。文化大學新聞系主任胡幼偉說，從去年討厭民進黨，今年已經變成「害怕民進黨」，民進黨的恐怖形象比起口口聲聲反對的共產黨已有過之而無不及。

胡幼偉表示，看到民進黨員楊蕙如用網軍毀人名節、害人性命，現在又要用「把對手割喉割到斷」的人為蔡英文操盤，我不由得感慨良多！這不是擺明著要用黑暗勢力控制台灣嗎？而我們要繼續活在這種幽暗之中嗎？楊蕙如被起訴，民進黨趕緊切割，表示這個黨也知道，善良的社會大眾，不能接受這種躲在暗處，害人整人的小人行徑！

胡幼偉表示，這一年來，民進黨自以爲黑韓打韓很有成效而洋洋得意；殊不知，這種瘋狂的鬥爭手法，已經替自己塑造了恐怖的、可怕的、順我者昌、逆我者亡的社會形象。如果支持一個黨，是出於害怕或自保，請問，有多少人在投票時，還會覺得自己是在民主自由的社會中，行使國家主人翁的選擇權？民進黨口口聲聲反中共，卻渾然不覺，自己的鬥爭手段和黑韓過程中散播的恐怖形象，已經和共產黨愈來愈像，甚至有過之而無不及！

胡幼偉說，排山倒海地黑韓，已經讓民進黨從「討厭民進黨」變成「害怕民進黨」。當那麼多支持韓國瑜的人不敢在民調電訪中明確表態，或故意說支持蔡英文時，民進黨還沒察覺事態的嚴重性，卻自我得意於蔡英文的高民調數字，這個黨的敗亡，早已顯露真相，只有民進黨自己還不知道而已！

他認為，民進黨鬥垮鬥臭韓國瑜的行為，其實是一種政治自殺！如果一定要用「割喉」這種恐怖字眼，那麼，我必須指出，民進黨一年多來一直在割自己的喉。邱義仁出來操盤，剛好來補最後一刀，把民進黨的總統和立委選情，割到氣絕身亡為止！

(中時 )