大陸山東有一名女子在網路上購買了一批名牌衣物，並委託快遞公司送貨，然而女子收到貨物時卻發現其中的14件衣服皆被醬油沾染，汙損了衣物，損失將近13.7萬人民幣(約台幣60萬)，女子將這件事告訴了快遞公司，然而對方卻只肯賠2000人民幣(約台幣8700元)令她十分氣憤。

據《世界日報》報導，女子姓潘，住在青島西海岸。近日，潘女收到自己從網路上購買的Giorgio Armani、Dior等名牌衣物

，卻發現其中的14件皆被醬油嚴重沾染，連專櫃吊牌也有污痕，完全無法清洗。令她損失了將近台幣60萬元。

她立即向該快遞公司反映，在多次的溝通後，對方表示，由於女子當初並沒有選擇保價的快遞模式，也無提供有效的價值證明，因此公司只能賠她8700元。令潘女完全無法接受。

大陸律師針對此事表示，這樣的情況，應按照民事法律的相關規定確定賠償責任，若發現是該公司存在故意或重大過失行為時，可以認保價條款失效，該公司就必須全額賠償。

(中時電子報)