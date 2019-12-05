國民黨團上午舉行「東廠網軍整肅異己 全民下架楊蕙如們」記者會。（趙婉淳攝）

北檢揭露「卡神」楊蕙如操弄網軍致駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，國民黨團今天表示，楊蕙如網軍案是經過蔡英文總統背書，直指楊在2012年差點成為民進黨板橋立委候選人，與民進黨關係密切，砲轟納稅錢被民進黨派系分贓，綠營網軍如隱形東廠復辟，要求蔡英文總統、民進黨主席卓榮泰出面道歉，駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮下台負責。

國民黨團總召曾銘宗說，去年促轉會前副主委張天欽成為選戰打手，且經監察院認證在案，最近又爆出「卡神」楊蕙如護航駐日代表謝長廷，間接害死已故外交官蘇啟誠，楊與謝關係密切，綠色網軍猶如隱形東廠復辟，呼籲檢調盡速抓查楊蕙如相關資金來源，並偵辦大量承包政府標案有無違法。

曾銘宗指出，民進黨口口聲聲說要立法防堵境外敵對勢力滲透，但「中國網軍沒抓到反而先抓到綠營網軍」，要求審計部全面清查各部會有無濫用公帑養網軍，若違法應移送監察院彈劾。

國民黨立委費鴻泰回溯謝長廷於2008年競選總統期間，成立財團法人台灣維新基金會的董事名單，楊蕙如就是董事之一，足證謝長廷非常倚重楊蕙如，若此刻還說跟楊蕙如不熟，叫做睜眼說瞎話。

費鴻泰批評，民進黨碰到對他有利的事情就拚命攻擊，若不利就開始閃躲、切割，蔡英文絕對不要當路人甲乙，因為賴清德已在黨內初選中替蔡英文的網軍認證，另網軍曾利用國會IP發文，強烈建議立法院長蘇嘉全不要裝作不知道。

國民黨立委賴士葆說，楊蕙如曾參與民進黨內立委初選，差點代表民進黨參與2012年板橋立委選舉；再者，前經濟部次長的楊偉甫曾因謝系立委、前閣揆林全的關切，被要求出錢贊助楊蕙如舉辦的WTA公開賽。

賴士葆痛批，只見納稅人的錢被民進黨派系一塊一塊吃下去，被拿去經營網軍帶風向，攻擊在野黨，譏諷謝長廷怎麼好意思繼續尸位素餐，更不忍看到台灣的民主發展遭受蔡英文、謝長廷等人的殘害，另遭監察院糾正的外交部長吳釗燮，每次碰到謝長廷就像龜孫子、不敢講話，留他無用。

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